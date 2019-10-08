«حراسات أمنية».. وظائف شاغرة بجامعة القصيم

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم أمام الراغبين في شغل عدد من وظائف الحراسات الأمنية المتاحة على برنامج التشغيل الذاتي.

وأوضحت الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة المتوسطة، وألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد على 45 سنة.

كما يشترط ألا يكون يشغل وظيفة حاليًّا، بالإضافة إلى أن يكون لائقًا طبيًّا، وأن يكون مقيمًا في المكان الذي يقع به مقر الكلية المتقدم إليها، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول (للذكور فقط).

وأضافت جامعة القصيم، أن التقديم على الوظائف الشاغرة يبدأ من اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019م حتى يوم الأحد 13 أكتوبر 2019م. ويمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم من خلال هذا الرابط