السعودية اليوم / مناقشة إجراءات درء أخطار السيول بدومة الجندل



دومة الجندل 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

رأس محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط اليوم اجتماع اللجنة الدائمة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المحافظة الإجراءات اللازمة والاستعداد المبكر وأخذ الاحتياطات اللازمة قبل بداية موسم الأمطار وأهمية تنسيق الإدارات المتخصصة فيما بينهم، والعمل على إصلاح ما تم رصده من ملاحظات في الفترة الماضية .

//انتهى//

13:53ت م

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