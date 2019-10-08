السعودية اليوم / رئيس مركز الشقيق يتفقد مركز الرعاية الأولية ويدشن جهاز الخدمة الذاتية بمركز الرعاية



الشقيق 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

قام رئيس مركز الشقيق بمحافظة الدرب مقعد السبيعي اليوم, بجولة تفقدية لمركز الرعاية الأولية بالشقيق, وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف الجهات والقطاعات الحكومية العاملة بالمركز.

ودشن رئيس المركز في مستهل جولته، جهاز الخدمة الذاتية بمركز الرعاية الأولية بالشقيق, مستمعاً لشرح مفصل من مدير المركز موسى الشقيقي، عن البرنامج والخدمات التي يقدمها للمراجعين ومنسوبي المركز عبر قاعدة بيانات، حيث يتم ادخل البيانات بمجرد اللمس على الشاشة و من ثم يتم جمع هذه البيانات و معالجتها وارسالها الى الأقسام كلاً فيما يخصه ليتم اتخاذ الاجراء المناسب في دقائق من استلام الطلب.

ومن جانبه أوضح مصمم برنامج الخدمة الذاتية محمد بن إبراهيم عتودي، أن البرنامج يهدف للقضاء على التزاحم على كونتر الاستقبال، حيث يتم إصدار الوصفات الطبية لجميع العيادات بالمركز , وخدمات نقل ملفات من والى المركز، و طلب الإجازات المرضية، وطلب جهاز قياس السكر في الدم .

في ختام الجولة عبر رئيس المركز عن سعادته بهذه الزيارة، متمنياً العون والتوفيق للجميع.

//انتهى//

13:53ت م

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