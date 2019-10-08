السعودية اليوم / تعليم نجران يدشن مشروع فصول الموهوبين بالمنطقة



نجران 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

دشن مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي اليوم المرحلة الأولى من مشروع فصول الموهوبين ،بحضور عدد من قيادات التعليم,وأولياء الأمور والطلاب المرشحين لفصول الموهوبين بالمنطقة،وذلك بمقر ثانوية نجران.

وتشمل الفصول الدراسية للموهوبين فصل للمرحلة الابتدائية مخصص لطلاب رابع ابتدائي في مدرسة خالد بن الوليد،وفصل لطلاب أول متوسطة في مدرسة ابن تيمية,كما خصص فصل للموهوبين لمرحلة أول ثانوي بمدرسة ثانوية نجران.

وأوضحت إدارة التعليم بنجران ،أن الطلاب المنتظمين بالفصول في جميع المراحل الدراسية بلغوا 50 طالباً ،سيقدم لهم الرعاية التعليمية من خلال العديد من البرامج الإثرائية في مجالات الذكاء الصناعي والروبورت ,ومهارات التفكير والبحث العلمي.

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13:52ت م

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