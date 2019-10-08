السعودية اليوم / طلبة تعليم عسير يفتتحون المكتب الإقليمي لشركة تطوير النقل التعليمي بأبها



أبها 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

افتتح مجموعة من طلبة تعليم عسير, اليوم, المكتب الإقليمي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بأبها، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي فهد بن فوزان الشايع, والمدير العام لتعليم عسير سعد أحمد الجوني، حيث سيُعنى المكتب بتشغيل ومتابعة النقل المدرسي في 11 إدارة تعليمية، وأكثر من 50 مكتباً تعليمياً في 3 مناطق إدارية هي: منطقة عسير - منطقة نجران - منطقة جازان، كما حضر الافتتاح عدد من مسؤولي إدارات التعليم والشركة.

وبعد الافتتاح عُقد اجتماع بحضور مديري التعليم ومسؤولي الشركة بهدف مناقشة خدمات النقل التعليمي المقدمة في المناطق وسبل الارتقاء بها وتطويرها.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي فهد بن فوزان الشايع، إلى أن افتتاح المكتب الإقليمي للشركة في أبها يأتي استكمالًا لدور الشركة كذراع تنفيذي ومساند لوزارة التعليم في مجال تقديم خدمة نقل تعليمي آمن ومريح للطلاب والطالبات وذلك في إطار منظومة الخدمات المساندة التي تقدمها وزارة التعليم سعيًا إلى تحقيق التطلعات الوطنية لرؤية المملكة 2030.

ونوه الشايع بتسخير الشركة كامل جهودها وإمكاناتها الفنية والتشغيلية لتعزيز جودة خدمة النقل المدرسي، عبر تطوير أسطول النقل المدرسي بشكلٍ عام، مبيناً أن الشركة تواصل تقديم خدمات النقل المدرسي التي تستهدف من خلالها خدمة 1.2 مليون طالب وطالبة في 18 ألف مدرسة بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح أن المكتب الإقليمي الجديد بأبها يتابع بشكل يومي تقديم خدمة النقل المدرسي لأكثر من 313 ألف طالب وطالبة في التعليم العام والتربية الخاصة يدرسون في ما يزيد عن 4900 مدرسة مشمولين بخدمة النقل المدرسي من خلال توفير أكثر من 6900 حافلة ومركبة، ومن ذلك متابعة تشغيل النقل المدرسي في المناطق الجبلية الحدودية والجزر البحرية التي تتواجد بها مدارس التعليم العام.

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13:33ت م

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