السعودية اليوم / وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبدأ خطتها لتعديل أنشطة المنشآت التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية



الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، خطّتها الموجهة للمنشآت الخاصة، لتعديل أنشطتها التجارية بما يتوافق مع النشاط الفعلي الذي تمارسة المنشأة.

وتهدف الوزارة من هذه الخطة إلى تصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبًا و استجابة لبرامج التوطين، حيث أن معدلات التوطين تختلف باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تحرّي الدِقة في تسجيل أنشطتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

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13:22ت م

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