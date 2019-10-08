السعودية اليوم / أجفند ينظم ندوة دولية في الأمم المتحدة حول تمكين المرأة من خلال الشمول المالي



جنيف 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

نظم برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ندوة دولية في قاعة حقوق الإنسان وتحالف الحضارات في الأمم المتحدة في جنيف بعنوان "تمكين المرأة من خلال الشمول المالي" بالتعاون مع معهد الأمم للبحوث والتدريب ( يونيتار)، وذلك ضمن فعاليات منتدى أجفند التنموي الثامن ، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز ، رئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية وتشمل فعالياته أيضا احتفالية تكريم 4 مشروعات فائزة في مجال "مكافحة الفقر" ، الهدف الأول في أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وتتكون الندوة من 4 جلسات عمل بمشاركة خبراء تنمويين ، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع "الشمول المالي لتمكين المرأة الواقع والتطلعات" ، فيما تعرض الجلسة الثانية " قصص نجاح إقليمية ودولية في النهوض بالشمول المالي للمرأة ".

أما الجلسة الثالثة فتناقش تعزيز الشمول المالي للمرأة من خلال التطبيقات المالية"، بينما تناول الجلسة الرابعة دور الجهات المانحة والقطاع الخاص في تحقيق الشمول المالي للمرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وسيتم خلال الندوة إطلاق منصة عالمية للتدريب على الشمول المالي.

ويتضمن برنامج منتدى أجفند الثامن تنظيم مؤتمر صحفي بقصر الأمم يعرض فيه مسؤولو أجفند توصيات الندوة الدولية.

ويعد المنتدى حدثًا تنمويًا تحضره الملكة صوفيا ، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف ، وأعضاء لجنة جائزة الأمير طلال الدولية، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف.

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13:18ت م

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