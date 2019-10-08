السعودية اليوم / إزالة 20 ألف متر مربع من التعديات على أراضي حكومية بالجوف



سكاكا 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

أزالت أمانة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة للأراضي والممتلكات اليوم، تعديات على أراضي حكومية بيضاء شمال مدينة سكاكا بمساحة 20.000 متر مربع، بعد التأكد من عدم ملكيتها للمعتدي وإنذاره لإخلاء الموقع ولم يستجب لذلك.

وأوضحت الأمانة أن الادارة العامة لتعديات بالأمانة رصدت إحداثات وتعديات مختلفة تمثلت في زراعة نخيل وخزان مياه وشبوك وعقوم ترابية وغيرها من أشكال التعدي الغير نظامية، وباشرت الآليات بإزالة التعديات بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة بمساندة قوة أمنية.

وحذرت الأمانة أنها تتعامل بشكل صارم مع مثل هذه الحالات وتطبيق الأنظمة المنصوص عليها بحق المعتدي، وذلك للحد من الانتشار العشوائي لهذه الظاهرة الغير نظامية، كما تتابع أمانة الجوف المواقع التي تتم إزالتها من خلال فرقها الرقابية.

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13:03ت م

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