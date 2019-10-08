السعودية اليوم / "الأرصاد" : استمرار فرص هطول الأمطار المصحوبة بتيارات تصل سرعتها لـ 50 كم/ساعة



جدة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم, استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة التي تصحب غالباً بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى "50 كم/ساعة" أو أكثر, قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان, وعسير, والباحة, ومكة المكرمة والمدينة المنورة, ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة "قد تكون رعدية" على أجزاء من مناطق تبوك, والجوف, والحدود الشمالية, وحائل, والقصيم, والرياض والشرقية.

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13:02ت م

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