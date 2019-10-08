شكرا لقرائتكم خبر عن هل انضمت الأميرة السعودية غادة آل سعود للعمل في قناة "الإخبارية"؟ والان مع التفاصيل

تضاربت الأنباء بشأن تعيين أميرة سعودية للعمل في قناة إخبارية.

حيث ذكرت وسائل إعلام بأن المدير الجديد للقناة ”الإخبارية“ السعودية الحكومية، فارس بن حزام، أجرى تعديلًا في المناصب في قطاعات العمل في القناة بعد نحو شهر على تسلمه منصبه، تضمنت تعيين أميرة سعودية في قطاع الأخبار في القناة.

وقالت تقارير محلية وصحفيون سعوديون، إن التغييرات الجديدة شملت تعيين الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية في قناة ”الإخبارية“.

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ويأتي وسط تضارب أخبار بشأن الأميرة المعنية، حيث نفت الأميرة غادة بنت عبدالله بن جلوي عبر حساب لها في ”تويتر“ ما تردد عن تعيينها.

وأوضحت: ”للأسف الصورة لي لكن الخبر الخاص بالإخبارية لا يخصني“، مؤكدة أن ”المعنية في خبر التعيين هي غادة بنت عبدالله ابنة عمها“.