وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت جامعة الملك سعود عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء بمرتبة ” أستاذ مساعد, أستاذ مشارك ، أستاذ ” لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة (هنا).

وأوضحت جامعة الملك سعود أن التقديم على الوظائف يبدأ التقديم يوم الأحد 14 / 2 / 1441 هـ ويستمر لمدة خمسة أيام عمل.