السعودية | شاهد.. أمطار غزيرة على مكة والبرد يلوّن جنوب الطائف بالأبيض

شكرا لقرائتكم شاهد.. أمطار غزيرة على مكة والبرد يلوّن جنوب الطائف بالأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصلت الأمطار، اليوم الثلاثاء، هطولها على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها.

واكتست بعض مدن منطقة مكة المكرمة باللون الأبيض بعد سقوط حبات البرد. والتقطت عدسة المصور خالد الحارثي عدداً من الصور لمحافظة ميسان (جنوب الطائف) التي زينها البرد والمطر.

تصوير خالد الحارثي

من جهتها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

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كما قد تؤدي هذه الأمطار إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عددٍ من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل أضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل والمويه وتربة وخليص وميسان.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هذه الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم بتوقيت السعودية.

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ومن جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة السكان لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.