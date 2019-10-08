، تدخّل طبي يُنقذ فتاة من نزيف وتكتل للدم بالمبيض الأيمن ،

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نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ في إجراء عملية لفتاة بالعقد الثاني من عمرها، تبلغ من العمر 17 عامًا بعد وجود نزيف بالبطن مع تكتل للدم والتفاف كامل للمبيض الأيمن، مع حدوث غرغرينة كاملة للمبيض، استوجبت إزالة المبيض الأيمن مع الحفاظ على الأنبوب الأيمن، وتم تنظيف كمية الدم داخل تجويف البطن.
وكانت الفتاه تعاني من آلام بالبطن، وتوجهت لمستشفى الملك عبدالعزيز، وأجريت لها جميع الفحوصات التي أظهرت وجود كيس على المبيض الأيمن حوالى ٨سم ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وقام المستشفى بعمل تحويل للمريضة إلى مستشفى النساء والولادة بالطائف عن طريق التنسيق الطبي الطارئ؛ ولكن أم الفتاة رفضت التحويل ووقّعت على الرفض، وخرجت من الطوارئ ضد نصيحة الأطباء المعالجين.
وحضرت المريضة برفقة والدتها بطوارئ النساء والولادة، وتَبَيّن أنها في حالة آلام شديدة بالبطن وعلامات اشتباه وجود نزيف داخلي، وقد تم عمل أشعة تليفزيونية عاجلة أكدت تشخيص الفريق الطبي بـ"النساء والولادة" بوجود نزيف بالبطن واحتمال التفاف كامل للمبيض الأيمن، وعلى الفور تم تحضير المريضة لعمل عملية استكشاف عاجل للبطن بواسطة استشاري النساء والولادة الدكتور طه آدم والفريق الطبي، وللمرة الثانية رفضت أم المريضة التوقيع على العملية، وتم استدعاء المدير المناوب وطبيبة سعودية لمحاولة إقناع الأم بخطورة الحالة وأهمية التدخل الجراحي؛ مما اضطر إدارة المستشفى للتواصل مع أخ المريضة الذي يعمل ممرضًا ورفض الموافقة على إجراء العملية.
وبعد إصرار الفريق الطبي على ضرورة إجراء العملية حفاظًا على حياة البنت؛ وافقت الأم.. والمريضة -ولله الحمد- في حالة جيدة بعد أن خرجت من العمليات، وتم نقلها إلى غرفة الإفاقة، والوضع العام مستقر.جراحة مجمع الملك فيصل الطبي الطائف
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 12:03 PM
جراحة أجراها فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف
نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ في إجراء عملية لفتاة بالعقد الثاني من عمرها، تبلغ من العمر 17 عامًا بعد وجود نزيف بالبطن مع تكتل للدم والتفاف كامل للمبيض الأيمن، مع حدوث غرغرينة كاملة للمبيض، استوجبت إزالة المبيض الأيمن مع الحفاظ على الأنبوب الأيمن، وتم تنظيف كمية الدم داخل تجويف البطن.
وكانت الفتاه تعاني من آلام بالبطن، وتوجهت لمستشفى الملك عبدالعزيز، وأجريت لها جميع الفحوصات التي أظهرت وجود كيس على المبيض الأيمن حوالى ٨سم ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وقام المستشفى بعمل تحويل للمريضة إلى مستشفى النساء والولادة بالطائف عن طريق التنسيق الطبي الطارئ؛ ولكن أم الفتاة رفضت التحويل ووقّعت على الرفض، وخرجت من الطوارئ ضد نصيحة الأطباء المعالجين.
وحضرت المريضة برفقة والدتها بطوارئ النساء والولادة، وتَبَيّن أنها في حالة آلام شديدة بالبطن وعلامات اشتباه وجود نزيف داخلي، وقد تم عمل أشعة تليفزيونية عاجلة أكدت تشخيص الفريق الطبي بـ"النساء والولادة" بوجود نزيف بالبطن واحتمال التفاف كامل للمبيض الأيمن، وعلى الفور تم تحضير المريضة لعمل عملية استكشاف عاجل للبطن بواسطة استشاري النساء والولادة الدكتور طه آدم والفريق الطبي، وللمرة الثانية رفضت أم المريضة التوقيع على العملية، وتم استدعاء المدير المناوب وطبيبة سعودية لمحاولة إقناع الأم بخطورة الحالة وأهمية التدخل الجراحي؛ مما اضطر إدارة المستشفى للتواصل مع أخ المريضة الذي يعمل ممرضًا ورفض الموافقة على إجراء العملية.
وبعد إصرار الفريق الطبي على ضرورة إجراء العملية حفاظًا على حياة البنت؛ وافقت الأم.. والمريضة -ولله الحمد- في حالة جيدة بعد أن خرجت من العمليات، وتم نقلها إلى غرفة الإفاقة، والوضع العام مستقر.
، تدخّل طبي يُنقذ فتاة من نزيف وتكتل للدم بالمبيض الأيمن ،
المصدر : الخليج 365
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