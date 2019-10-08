السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تنظم حفل جائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس في دورتها الأولى



الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس.

تنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم الأربعاء 17 من الشهر الجاري حفل جائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائب أمين الجائزة الدكتور أحمد بن حيدر الغدير, أن الجائزة تأتي انطلاقاً من الأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج، ولا سيما ما تضمنته المادة الرابعة من نظامه الأساسي بشأن تكريس الاهتمام بالتقدم العلمي في المجالات كافة، وتشجيعًا للبحوث والدراسات، وإدراكًا لأهمية العمل المنوط بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، لافتا النظر إلى أن الجائزة تأتي كأول جائزة يمنحها رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس لأعضاء هيئة التدريس في ثلاث فروع وهي فرع التعليم، البحث العلمي وخدمة المجتمع .

وبيّن أن آلية تحكيم كل مشاركة تمت من قبل ثلاث محكمين من الكفاءات المتخصصة من داخل جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس وخارجها، إضافة إلى تحكيم الأعمال والمشاريع المرشحة وفقاً للمعايير المحلية والإقليمية والعالمية، بحيث تسلم النتائج إلى اللجنة العلمية لتدقيقها ومراجعتها وبالتالي تقوم أمانة الجائزة باعتمادها، مؤكداً على أهمية دور أمانة الجائزة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبها أفادت مساعدة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس اللجنة التنظيمية للجائزة الدكتورة أماني بنت محمد الحصان أن الحفل يأتي على هامش الاجتماع التحضيري الثالث والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مشيرة إلى أن أمانة الجائزة أوصت بعرض موضوع فتح باب التقديم للجامعات ومؤسسات التعليم العالي لاستضافة الدورة الثانية للجائزة، على أن تتولى أمانة الجائزة في دورتها الثانية المشكّلة من قبل الجامعة المستضيفة مراجعة وتحديث لائحة الجائزة وتطوير آلياتها وشروطها وفروعها .

//انتهى//

12:47ت م

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الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس.تنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم الأربعاء 17 من الشهر الجاري حفل جائزة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "انتماء وتنمية" , بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, وذلك في فندق فيرمونت "البوابة الاقتصادية" لتكريم الفائزين بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائب أمين الجائزة الدكتور أحمد بن حيدر الغدير, أن الجائزة تأتي انطلاقاً من الأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج، ولا سيما ما تضمنته المادة الرابعة من نظامه الأساسي بشأن تكريس الاهتمام بالتقدم العلمي في المجالات كافة، وتشجيعًا للبحوث والدراسات، وإدراكًا لأهمية العمل المنوط بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، لافتا النظر إلى أن الجائزة تأتي كأول جائزة يمنحها رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس لأعضاء هيئة التدريس في ثلاث فروع وهي فرع التعليم، البحث العلمي وخدمة المجتمع .وبيّن أن آلية تحكيم كل مشاركة تمت من قبل ثلاث محكمين من الكفاءات المتخصصة من داخل جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس وخارجها، إضافة إلى تحكيم الأعمال والمشاريع المرشحة وفقاً للمعايير المحلية والإقليمية والعالمية، بحيث تسلم النتائج إلى اللجنة العلمية لتدقيقها ومراجعتها وبالتالي تقوم أمانة الجائزة باعتمادها، مؤكداً على أهمية دور أمانة الجائزة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.من جانبها أفادت مساعدة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس اللجنة التنظيمية للجائزة الدكتورة أماني بنت محمد الحصان أن الحفل يأتي على هامش الاجتماع التحضيري الثالث والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مشيرة إلى أن أمانة الجائزة أوصت بعرض موضوع فتح باب التقديم للجامعات ومؤسسات التعليم العالي لاستضافة الدورة الثانية للجائزة، على أن تتولى أمانة الجائزة في دورتها الثانية المشكّلة من قبل الجامعة المستضيفة مراجعة وتحديث لائحة الجائزة وتطوير آلياتها وشروطها وفروعها .//انتهى//12:47ت م0063

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