

نيامي 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، في مستشفى نيامي المرجعي مساء أمس، الفريق الطبي للحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية النيجر ، بحضور معالي وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث النيجري لوان مقاجي.

وأشاد معالي الوزير النيجري بدور المملكة العربية

بدوره أكد السفير العلي حرص حكومة المملكة على علاج المرضى في جميع أنحاء المعمورة ، ومد يد العون للمتضررين في مختلف المجالات.

// انتهى //

‏

12:29ت م

0060



نيامي 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، في مستشفى نيامي المرجعي مساء أمس، الفريق الطبي للحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية النيجر ، بحضور معالي وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث النيجري لوان مقاجي.وأشاد معالي الوزير النيجري بدور المملكة العربية السعودية في نجدة ومساعدة المحتاجين، معربًا عن أمله في تكرار مثل هذه البرامج بالمستقبل لما بها من فائدة لمواطني بلاده.بدوره أكد السفير العلي حرص حكومة المملكة على علاج المرضى في جميع أنحاء المعمورة ، ومد يد العون للمتضررين في مختلف المجالات.// انتهى //12:29ت م0060

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر يلتقي الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.