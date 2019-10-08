السعودية اليوم / زيارة ٧٠٠ منشأة غذائية وإحكام الرقابة الصحية بعتيبية مكة



مكة المكرمة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

أحكمت ‫أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية العتيبية الفرعية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية الواقعة ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن إطار جهودها المستمرة للتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة بالمطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد أنه تم تنفيذ جولات رقابيّة خلال شهر محرم الماضي، شملت زيارة 700 منشأة غذائية بمنطقة العتيبية، مشيراً إلى أن الجولات الميدانية أسفرت عن تغريم 205 منشآت غذائية مخالفة للتعليمات الصحية، ومصادرة وإتلاف 30 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك ألآدمي وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكّد أن البلدية مستمرة في تنفيذ خطتها الرقابيّة وتكثيف الزيارات الدورية، من خلال مراقبي البلدية الذين يعملون على رصد وتصحيح المخالفات بهدف الحفاظ على الصحة العامة، والإسهام في تقديم غذاء صحي آمن للجميع.

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12:26ت م

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