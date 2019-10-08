السعودية اليوم / وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود



الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت جامعة الملك سعود عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء بمرتبة " أستاذ مساعد, أستاذ مشارك ، أستاذ " لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/ ؛ حيث يبدأ التقديم يوم الأحد

14 / 2 / 1441 هـ ويستمر لمدة خمسة أيام عمل.

// انتهى //

12:00ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.