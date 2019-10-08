السعودية اليوم / وفد مشروع قياس رضا المستفيدين بالشرقية يطلع على خدمات شركة مطارات الدمام



الدمام 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

زار المدير التنفيذي لمشروع قياس رضا المستفيدين بالمنطقة الشرقية سعد القحطاني، أمس مطار الملك فهد الدولي بالدمام، للاطلاع على حزمة من الخدمات التي تقدمها شركة مطارات الدمام للمستفيدين المسافرين، وذلك بحضور رئيس فريق الدعم الاستشاري للمشروع سعيد الغامدي، وعدد من أعضاء الفريق .

واستهل وفد المشروع الزيارة بالاجتماع مع المدير العام لتجربه العميل غسان قدورة، والمدير العام للتشغيل المكلف عبدالرحمن البلوي، ومدير تخطيط العمليات سامي اللويمي، ومدير التأجير والمرافق ماجد عبدالعال، ومسؤول تجربة العميل عبدالله الغامدي، ومدير عمليات المطار عبدالله قوماوي، ومدير تجربة العميل ناهد مجلي، وأخصائية تجربة العميل لمى الحوطي، وأخصائي تجربة العميل محمد الحربي، ومشرف تجربة العميل رائد العواثم .

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على عرض مرئي قدمته شركة مطارات الدمام، سلط الضوء على حزمة من الخدمات والبرامج المقدمة بالمطار، إضافة إلى تقديم شرح موجز للبرامج المستخدمة في قياس جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب إطلاع الوفد على الخطط التطويرية القائمة والمستقبلية للمشاريع التي تتبناها الشركة وتنعكس في مجملها على دفع عجلة تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي المطار لمواكبة الرؤية الطموحة للمملكة 2030 للنهوض بخدمات النقل الجوي .

بعد ذلك قام وفد مشروع قياس رضا المستفيدين بجولة ميدانية على صالات المسافرين وما تضمه من تجهيزات، إضافة للتجول في مرافق المطار الخدماتية والترفيهية المتنوعة، وصولًا إلى الاطلاع على الأجهزة المنتشرة في أرجاء المطار، التي وضعت خصيصًا للمساهمة في رصد مستوى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة كمرحلة للقياس الذاتي .

وفي ختام الزيارة تقدم المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، نيابةً عن صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة العليا للمشروع، بالشكر الجزيل لشركة مطارات الدمام، ومطار الملك فهد وجميع المنسوبين على ما يبذلونه من جهود تصب في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمسافرين وجهودهم المبذولة لإنجاح أهداف المشروع وفقًا لما خطط له .

وتأتي زيارة وفد مشروع قياس رضا المستفيدين لمطار الملك فهد الدولي، بتوجيهات من صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، وذلك بعد قيام المشروع في المراحل السابقة بقياس رضا المستفيدين من مستوى الخدمات التي تقدمها "المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية"، ضمن إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها المشروع كشريك إستراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري والتدريب لتلك الجهات .

// انتهى //

11:53ت م

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