السعودية اليوم / محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يلتقي وفداً من سفارة مملكة الدنمارك لدى المملكة



الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بمكتبه بالمؤسسة أمس، وفداً من سفارة مملكة الدنمارك لدى المملكة، الذي ضم المدير الإقليمي للشركة الدانماركية ميرسك للتدريب فيجاي رانجاتشاري، والمستشارة التجارية بالسفارة الدانماركية عاليا مقبل، والمستشار الإقليمي بالقنصلية الدانماركية بدبي يوناس نيلسون.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة وشركة ميرسك للتدريب المتخصصة في قطاعات الطاقة والصناعات البحرية، وتعزيز التعاون في مجال التدريب التقني والمهني.

// انتهى //

10:59ت م

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