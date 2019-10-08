السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ برامج تدريبية في حفظ الوثائق والأرشفة التقنية



مكة المكرمة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

نفذت إدارة التنظيم الإداري بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع جامعة أم القرى بمكة المكرمة ثلاثة برنامج تدريبية عن " حفظ الوثائق والأرشفة الإلكترونية " بهدف تنمية مهارات العاملين في مجال الوثائق والمحفوظات وفق أفضل الأساليب الفنية.

وأوضح مدير الإدارة صالح العيوني أن البرامج تأتي ضمن الخطة السنوية للتدريب بواقع 55 برنامجاً تدريبياً في شتى التخصصات والمجالات، ومنها أساسيات أمن المعلومات، ونظام الإدارة البيئية المتكاملة، وتصميم مشاريع تصريف السيول، وإدارة المشاريع PMO، وأخلاقيات العمل البلدي، والحوكمة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية، ومهارات التعامل مع المستفيدين، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البرامج.

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10:59ت م

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