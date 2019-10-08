السعودية اليوم / تعاوني تبوك النسائي ينظم محاضرة عن أهمية الأمن الأسري غداً



تبوك 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني النسائي للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً, محاضرة بعنوان "أهمية الأمن الأسري", وذلك في مقر المكتب التعاوني النسائي بتبوك.

وتأتي المحاضرة التي تقدمها كل من منى الشقاوي وانتصار الزبيدي بعد صلاة المغرب, ضمن سلسلة محاضرات "حياة القلوب"، وضمن سلسلة دروس ومحاضرات ومناشط المكتب لهذا العام.

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10:56ت م

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