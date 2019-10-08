2019-10-08

أمطار رعدية على تبوك حتى الـ9 مساء

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من تكوّن أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

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وبينت الهيئة أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظات البدع وتيماء وحقل وضباء، تستمر حتى الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.