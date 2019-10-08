أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع تقريباً اليوم الثلاثاء، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار قبل محادثات تجارية مرتقبة بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1489.32 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت الأسعار واحداً بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1494.60 دولار للأوقية.

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وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس “أحد العوامل الرئيسية لسوق الذهب هي آفاق النمو العالمي، ومع

التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن المتعاملين يتوخون الحذر”.

ومن المقرر استئناف محادثات تجارية رفيعة المستوى يوم الخميس، حين يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

ودفعت الضبابية التي تكتنف نتيجة المحادثات التجارية مؤشر الدولار للارتفاع أثناء الليل. ومن شأن ارتفاع العملة الأمريكية أن يزيد تكلفة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى، مما قد يكبح الطلب.

ويترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر المقرر نشره يوم الأربعاء بحثا عن مؤشرات بشأن ما إذا كان المركزي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في أكتوبر تشرين الأول، فيما قد مثل ثالث خفض للفائدة من جانبه هذا العام.