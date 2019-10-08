2019-10-08

أمطار رعدية على نجران حتى الـ8 مساء

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وشمل التنبيه مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.