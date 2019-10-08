، "العمل" تبدأ خطة لتعديل نشاط المنشآت بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتصحيح عدد من المسارات في السوق وتحسين بيئته وجعله أكثر جذبًا

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- خطتها الموجهة للمنشآت الخاصة؛ لتعديل أنشطتها التجارية بما يتوافق مع النشاط الفعلي الذي تمارسة المنشأة.

وتهدف الوزارة من هذه الخطة إلى تصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه؛ بما يجعله أكثر جذبًا واستجابة لبرامج التوطين؛ حيث إن معدلات التوطين تختلف باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تحري الدقة في تسجيل أنشطتهم، والبدء بتحديث سجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدم بطلب تعديل النشاط في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي؛ لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.وزارة العمل العمل منشأة