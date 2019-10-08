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قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم: إن الرئيس العام الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، يتابع مستجدات حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على أنحاء المملكة من المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وأكد "الطريقي" أن الهيئة هي المصدر الرئيسي لمعلومات الطقس، ولا يجب الاعتماد على الاجتهادات الشخصية".الهيئة العامة للأرصاد الطقس
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 11:38 AM
"الطريقي" أكد أن الهيئة هي المصدر الرئيسي لمعلومات الطقس
قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم: إن الرئيس العام الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، يتابع مستجدات حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على أنحاء المملكة من المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.
وأكد "الطريقي" أن الهيئة هي المصدر الرئيسي لمعلومات الطقس، ولا يجب الاعتماد على الاجتهادات الشخصية".
، رئيس الأرصاد متابعًا حالة التقلبات: لا تعتمدوا على الاجتهادات الشخصية ،
المصدر : الخليج 365
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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأرصاد متابعًا حالة التقلبات: لا تعتمدوا على الاجتهادات الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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