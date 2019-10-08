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لَقِيَ معلم مصرعه على طريق الساحل الدولي "جدة- الليث"، صباح اليوم، أثناء توجهه إلى مدرسته بمركز سعيا شمال الليث.
وفي التفاصيل، تعرض أحد المعلمين الذين يعملون في إحدى مدارس مركز سعيا شمال الليث، لحادث انقلاب بالتحديد في منطقة الغالة أثناء توجهه إلى مدرسته؛ مما نتج عنه وفاته على الفور في موقع الحادث.
وأفاد شهود عيان، بأن الحادث كان انقلابًا فقط دون أن يكون هناك طرف آخر في الحادث؛ حيث يعمل المعلم في مدرسة بمركز سعيا، ويقطع يوميًّا طريق الساحل من مقر إقامته بالليث.
وتولت الجهات الأمنية، التحقيق في الحادث؛ فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث؛ تمهيدًا للصلاة عليه واستكمال مراسيم الدفن.انقلاب مركبة المعلم طريق الساحل
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 11:21 AM
فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق ونقل الجثمان للثلاجة تمهيدًا للصلاة والدفن
لَقِيَ معلم مصرعه على طريق الساحل الدولي "جدة- الليث"، صباح اليوم، أثناء توجهه إلى مدرسته بمركز سعيا شمال الليث.
وفي التفاصيل، تعرض أحد المعلمين الذين يعملون في إحدى مدارس مركز سعيا شمال الليث، لحادث انقلاب بالتحديد في منطقة الغالة أثناء توجهه إلى مدرسته؛ مما نتج عنه وفاته على الفور في موقع الحادث.
وأفاد شهود عيان، بأن الحادث كان انقلابًا فقط دون أن يكون هناك طرف آخر في الحادث؛ حيث يعمل المعلم في مدرسة بمركز سعيا، ويقطع يوميًّا طريق الساحل من مقر إقامته بالليث.
وتولت الجهات الأمنية، التحقيق في الحادث؛ فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الليث؛ تمهيدًا للصلاة عليه واستكمال مراسيم الدفن.
، في طريقه لمدرسته.. انقلاب مركبة يُنهي حياة معلم بـ"ساحلي الليث" ،
المصدر : الخليج 365
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