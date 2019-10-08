بالصور.. مدني مكة يباشر بلاغات بشأن احتجاز حالات بسبب الأمطار

طبقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، خطة تدابير احترازية بشأن حالات الأمطار بنشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة في مختلف المواقع، وباشرت إنقاذ حالات محتجزة. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أن الإدارة طبقت الخطة ونشرت فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة بالميادين والمواقع المحددة مسبقًا احترازيًّا على إثر هطول الأمطار مساء اليوم الاثنين، على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، وكانت من متوسطة إلى غزيرة.

كما شملت جهود الإدارة إبلاغ جهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن مباشرة بلاغات بشأن حالات احتجاز داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه، بالإضافة إلى التماسات كهربائية تم تأمين الخطورة حيالها والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص، دون حدوث أي إصابات. وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الاجسام المتحركة، وغير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها.