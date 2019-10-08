انستجرام تتخلى عن تبويب Following

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قررت انستجرام التخلي عن تبويب Following وإزالته بالكامل من تطبيقها. وبدأت بالفعل بإزالته تدريجياً لبعض المستخدمين منذ اغسطس الماضي لكنه وبحلول هذا الأسبوع ستطبقه على الجميع.
تبويب Following يتيح لك معرفة ما يفعله أصدقائك على الشبكة الاجتماعية مثل ما هي المنشورات التي أعجبوا بها أو علقوا عليها أو الأشخاص الذين تابعوهم. إنه مثل قسم المؤشر في فيس بوك والذي تخلت عنه في نهاية المطاف.
وبعد إزالة هذا التبويب فإنه عند الضغط على أيقونة القلب في الشريط السفلي سيظهر لك فقط ما يخصك من تفاعلك حصلت مع حسابك وإشعارات، بالتالي من الأعلى لن يكون هناك تقسيم تبويبي You , Following انما فقط شاشة واحدة بعنوان Activity.
تبرر انستجرام أنها ستزيل هذا القسم من أجل تبسيط التطبيق حيث أنها ستتخلى عن أي ميزة لا يعلم الناس بوجودها، وهذا تبرير غير مقنع لأن الميزة موجودة بمكان واضح وسهل الوصول إليه.
يمكن القول أن تبويب Following صنع الكثير من المشاجرات بين الأصدقاء ويولد حالة من المراقبة السلبية التي لا يفضلها الكثيرين، لذا فإن إزالته سيصعب المهمة أمام المترصدين ويقدم بيئة إيجابية أكثر للتواجد.
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