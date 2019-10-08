أمازون تحدّث لوحيات Fire HD 10 بمنفذ USB-C

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أعلنت أمازون عن نسخة جديدة ومطورة من اللوحية الكبير والمميز Fire HD 10 حيث حصل على معالج أسرع وبطارية بعمر أطول وشحن أسرع بفضل منفذ USB-C الجديد.

منذ عامين ولم يحصل هذا اللوحي على تحديث في المواصفات، لذا لو كان لديك الإصدار القديم فقد حان الوقت للتفكير بالترقية حيث هناك الكثير من التحسينات.

من حيث الشاشة فهي من قياس 10.1 بوصة بالدقة الكاملة 1080P وكثافة 224 بكسل في البوصة.

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وفي الداخل هناك معالج ثماني النوى بتردد 2 غيغاهرتز أفضل من الإصدار السابق وأسرع 30%.

وبفضل منفذ USB-C وهو الأول من نوعه في لوحيات فاير، يمكنك الحصول على شحن سريع لبطارية تعطي أداء لمدة 12 ساعة وهو أكبر من الإصدار السابق.

أيضاً تم ترقية الحد الأدنى للتخزين ليكون 32 غيغابايت ودعم لبطاقات الذاكرة الخارجية حتى 512 غيغابايت وهناك تحسينات في الشبكة اللاسلكية حيث يدعم 802.11ac ثنائي الموجة المحسن مع صوتيات دولبي محيطية وكاميرا أمامية عالية الدقة 720P وخلفية 2 ميغابكسل وكليهما يدعمان المساعد الصوتي أليكسا.

يعمل اللوحي بنسخة أندرويد 9 مع الواجهة الخاصة بأمازون وبرامجها المختلفة ويتوفر بألوان الأسود والأزرق المخضر والأبيض والأرجواني البرتقالي ويباع بسعر 150 دولار بدءاً من 30 اكتوبر الجاري.

الجدير بالذكر أن هناك إصدار خاص من هذا اللوحي موجه للأطفال ليتوافق مع باقي اللوحيات المشابهة من قياس أصغر ويباع بسعر 200 دولار بدءاً من 30 اكتوبر.

