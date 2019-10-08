سامسونج تطلق جهازي كروم بوك Chromebook 4 و Chromebook 4+

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أطلقت سامسونج جهازي كروم بوك Chromebook 4 و Chromebook 4+ لتكون سلسلة أجهزة كروم بوك بنسختين هذه المرة على غير العادة مع النسخ السابقة، حيث يأتي الأول مع شاشة بقياس 11.6 بوصة، فيما يأتي الثاني مع شاشة بقياس 15.6 بوصة. كما حافظت في نفس الوقت على أسعار أجهزتها لتكون في المتناول لفئة كبيرة من المستخدمين.

ويتميز الجهاز الأصغر بشاشة 11.6 بوصة بوجود شاشة بوضوح HD بدقة 1,366×768 بكسل، فيما يزن الجهاز حوالي 1.2 كيلو جرام.

أما الجهاز الأكبر مع شاشة 15.6 بوصة فهو يأتي بوضوح FHD وبدقة 1,920×1,080 بكسل، فيما يزن حوالي 1.7 كيلو جرام.

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ويتمتع الجهازان بوجود معالج Celeron N4000 بجانب معالج رسومات UHD Graphics 600 من إنتل مع خيارات من سعة التخزين الداخلية تصل حتى 64 جيجا بايت، وذاكرة رام بسعة تصل 6 جيجا بايت، كما يضيفان شريحة اتصال لا سلكي Gigabit Wi-Fi. بجانب منافذ USB C ومنفذ لبطاقات الذاكرة، وأخر للسماعة.

وبما أنهما يعملان بنظام تشغيل كروم من جوجل، فإنها يتمتعان بوجود مساعد جوجل الصوتي وإمكانية الوصول لمتجر بلاي ستور.

وتقول سامسونج أن الجهاز الأصغر بإمكانه الصمود 12.5 ساعة على شحنة واحدة، فيما يستطيع الجهاز الأكبر الصمود حتى 10.5 ساعة.

يُشار أن الجهازين متشابهان لكن الأصغر يحمل حوافًا أكبر على الجانبين، وهو ما يجعل تصميم النسخة الأكبر أكثر جمالًا.

على العموم، يأتي Chromebook 4 بسعر يبدأ من 230$، فيما تأتي النسخة الأكبر Chromebook 4+ بسعر يبدأ من 300$.

