السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تفتتح مقرًّا لفرع الهيئة السعودية للمحامين



عرعر 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

افتتح وكيل جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني أمس، مقرًّا لفرع الهيئة

وأوضحت الجامعة أن الافتتاح يأتي باكورة للتعاون البناء والمثمر مع الهيئة في مجال التدريب وإعداد الخريجين، حيث تم تنسيق عدد اللقاءات وورش العمل للتعريف بالهيئة، ورؤيتها ورسالتها وأهدافها، وكيفية التنسيق معها في مجال التدريب والتأهيل الوظيفي، وعقد برامج التدريب المشتركة في مختلف الحقول التخصصية في مجال القانون والمحاماة.

‏// انتهى //

10:44ت م

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عرعر 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسافتتح وكيل جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني أمس، مقرًّا لفرع الهيئة السعودية للمحامين في قسم القانون في كلية إدارة الأعمال بعرعر بحضور مندوب الهيئة المحامي علي الدهمشي، ومستشار معالي مدير الجامعة لتطوير القوى العاملة والتنظيم الإداري عميد الدراسات العليا والمشرف على قسم القانون الدكتور سلطان بن عقلا المرشد، ومنسوبي القسم وعددٍ من الطلبة.وأوضحت الجامعة أن الافتتاح يأتي باكورة للتعاون البناء والمثمر مع الهيئة في مجال التدريب وإعداد الخريجين، حيث تم تنسيق عدد اللقاءات وورش العمل للتعريف بالهيئة، ورؤيتها ورسالتها وأهدافها، وكيفية التنسيق معها في مجال التدريب والتأهيل الوظيفي، وعقد برامج التدريب المشتركة في مختلف الحقول التخصصية في مجال القانون والمحاماة.‏// انتهى //10:44ت م0035

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