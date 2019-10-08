السعودية اليوم / المفوضية الأوروبية تطلق خطة لمكافحة المعلومات المضللة



بروكسل 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت المفوضية الأوروبية في بروكسل دعوة لتقديم عطاءات لإنشاء أول خدمة أساسية لمنصة رقمية للمساعدة في مكافحة المعلومات المضللة في أوروبا.

وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان إن"الهدف من ذلك هو إنشاء مرصد أوروبي للوسائط الرقمية كمركز لمدققي الحقائق والأكاديميين والباحثين للتعاون مع المنظمات الأخرى والاتصال بنشاط مع المنظمات الإعلامية وخبراء محو الأمية الإعلامية".

ووضع الاتحاد الأوروبي من مكافحة التضليل والأخبار المزيفة أحد أهم أهداف تحركه السياسي والدبلوماسي خلال السنوات المقبلة.

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10:44ت م

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