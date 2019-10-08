السعودية اليوم / تعليم جازان يعقد لقاءً لـ ٣٣٠ سفيراً وسفيرةً لبرنامج " ريالي " للوعي المالي



جيزان 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارتي نشاط الطلاب والطالبات بالشراكة مع شركة " سدكو " القابضة أمس، لقاءً لأكثر من 330 سفيراً وسفيرة لبرنامج "ريالي" للوعي المالي في مدارس التعليم بالمنطقة، وذلك بالمركز الثقافي في مدينة جيزان.

وقدم منفذ اللقاء ومدرب سفراء البرنامج الدكتور سالم باشميل، نبذة عن البرنامج الذي يهدف لتزويد المجتمع بالثقافة والوعي المالي من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة ، مستعرضاً في الوقت نفسه عدداً من المحاور كالتخطيط المالي والادخار والاستثمار والاقتراض وأسس زيادة الوعي المالي، إضافة إلى المفردات الكرامة المالية والميزانية والاستقلال المالي والأهداف الذكية والتخطيط المالي والدخل الثابت والعرضي والإجمالي ومجمل النفقات.

يذكر أن اللقاء يعد الخطوة الأولى في البرنامج تمهيداً لتطبيقه في المدارس، حيث سيدرب سفراء وسفيرات البرنامج الطلاب والطالبات في المدارس على إدارة المال والتوازن في الإنفاق وأهمية الادخار, بالإضافة للعديد من المحاور التي تسهم في تنمية الوعي المالي والاقتصادي للطلاب والطالبات.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعليم في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 .

// انتهى //

10:31ت م

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