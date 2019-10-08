السعودية اليوم / معهد الجبيل التقني يحصل على الاعتماد التقني والمهني لخمس سنوات



الدمام 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

حصل معهد الجبيل التقني التابع لقطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل على الاعتماد التقني والمهني لمدة خمس سنوات؛ من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضح مدير معهد الجبيل التقني الدكتور عبد الرحمن الدوسري، أن المعهد يعد من أوائل الجهات التي زارها فريق هيئة تقويم التعليم والتدريب, وذلك امتداداً لحرص المعهد على العمل المؤسسي القائم على الجودة والتخطيط الاستراتيجي, مشيراً إلى حصول المعهد على العديد من شهادات الجودة والاعتمادات الإدارية والأكاديمية خلال السنوات السابقة الذي توج بحصول المعهد على الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الكامل في المسار المهني والتقني كأول الكليات والمعاهد في المملكة الحاصلين على هذا الاعتماد .

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10:06ت م

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