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انتهى مهرجان للجري مع الثيران في أسبانيا، بمأساة، حين خرج ثور غاضب عن السيطرة، وقفز فوق الحواجز والأسوار، وأصاب الجمهور في حلبة المصارعة بالرعب، قبل أن يصيب أربعة أشخاص أحدهم حالته خطيرة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث داخل حلبة مصارعة في مدينة كورتيس شمالي أسبانيا؛ وذلك مع نهاية مهرجان الجري مع الثيران الذي ينتهي بحصارها داخل الحلبة.
وحسب الفيديو، يظهر الثور الغاضب وقد خرج عن السيطرة، حين قفز فوق الحواجز والأسوار، وهاجم الجمهور المصاب بالهلع؛ فتعالى الصراخ والاندفاع العشوائي للنجاة من الموت تحت حوافر وقرون الثور الهائج.
وقد أصيب أربعة أشخاص، وإصابة أحدهم خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ويُظهر الفيديو المحاولات التي بذلها الجميع من أجل السيطرة على الثور؛ فقام المصارعون المُدَرَّبون بجذب انتباهه حتى أعادوه إلى الحلبة مع ثور آخر، بعيدًا عن الجمهور الخائف.
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 09:52 AM
إصابة 4 أشخاص.. أحدهم حالته خطيرة
انتهى مهرجان للجري مع الثيران في أسبانيا، بمأساة، حين خرج ثور غاضب عن السيطرة، وقفز فوق الحواجز والأسوار، وأصاب الجمهور في حلبة المصارعة بالرعب، قبل أن يصيب أربعة أشخاص أحدهم حالته خطيرة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث داخل حلبة مصارعة في مدينة كورتيس شمالي أسبانيا؛ وذلك مع نهاية مهرجان الجري مع الثيران الذي ينتهي بحصارها داخل الحلبة.
وحسب الفيديو، يظهر الثور الغاضب وقد خرج عن السيطرة، حين قفز فوق الحواجز والأسوار، وهاجم الجمهور المصاب بالهلع؛ فتعالى الصراخ والاندفاع العشوائي للنجاة من الموت تحت حوافر وقرون الثور الهائج.
وقد أصيب أربعة أشخاص، وإصابة أحدهم خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ويُظهر الفيديو المحاولات التي بذلها الجميع من أجل السيطرة على الثور؛ فقام المصارعون المُدَرَّبون بجذب انتباهه حتى أعادوه إلى الحلبة مع ثور آخر، بعيدًا عن الجمهور الخائف.
، فيديو خروج الثور عن السيطرة.. ما فعله كان مرعبًا ،
المصدر : الخليج 365
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