محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات لشعب أوغندا الصديق بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني؛ رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس موسيفيني. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.القيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 09:53 AM أعربت عن أطيب التمنيات لشعب أوغندا الصديق Advertisements القيادة تهنئ "موسيفيني" بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ "موسيفيني" بذكرى استقلال بلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني؛ رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس موسيفيني. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية ، القيادة تهنئ "موسيفيني" بذكرى استقلال بلاده ،

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