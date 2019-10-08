، تنظيم سعودي واستضافة إماراتية .. "بصمات النخبة" يجمع 60 فناناً بـ 80 عملاً تشكيلياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجارب مُلهمة وإبداعات بصرية وتنوع في المدارس من مختلف الدول العربية

افتتح الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان العتيبي؛ بحضور الشيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز القاسمي؛ والقنصل المغربي عبد الرحيم الرحالي؛ معرض الفن التشكيلي الجماعي "بصمات النخبة" في دبي.

شهد المعرض حضوراً كثيفاً من كبار الشخصيات ومحبي الفن وسط تغطية إعلامية كبيرة، وضمّ أكثر من ستين فناناً وثمانين عملاً فنياً عبارة عن تجارب فنية ملهمة، وإبداعات بصرية، فيما تنوعت الأعمال من حيث المدارس الفنية بين الواقعية، والبورتريه، والتعبيرية، والتجريدية، في حين كانت المشاركات من مختلف الدول العربية، من: المملكة العربية السعودية، والإمارات، وتونس، والعراق، والسودان، واليمن، ولبنان، والمغرب، والبحرين.

وشهد المعرض في يومه الثاني ختاماً وتكريماً للفنانين المشاركين، فيما أعرب منظم الفعالية "أحمد معوض"؛ من المملكة العربية السعودية، عبر "الخليج 365"، عن سعادته بنجاح المعرض، مرجعاً سبب اختياره مدينة دبي كانطلاقة للفعالية؛ كونها تعد مدينة الجمال والثقافة والفن.

وكشف "معوض"؛ عن حضور كثيف للزوار بشرائحهم المجتمعية كافة، الذين شهدوا جماليات اللوحات الفنية المُشاركة وموضوعاتها المتنوعة، فيما التقوا الفنانين وناقشوهم فيها، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه، متمنين تكرار هذه المعارض الفنية.

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