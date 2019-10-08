السعودية اليوم / "المشرفة التربوية في ظل التحول الرقمي" ورشة عمل بتعليم حائل



‏حائل 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الإشراف التربوي ‏"بنات" بالتعاون مع مكتب التعليم شرق أمس، ورشة عمل بعنوان " المشرفة التربوية في ظل التحول الرقمي" التي استهدفت المشرفات التربويات ومشرفات القيادة المدرسية .

وأوضحت مديرة الإشراف التربوي أن ورشة العمل تهدف إلى تغيير النمط التقليدي للتعليم والاستفادة من إقبال الطالبات على التقنيات الحديثة وجعله أكثر جاهزية للدراسات ‏الجامعية ‏وسوق العمل, بالإضافة إلى أهمية التحول الرقمي في رفع ‏جودة تجربة التعليم وتحسين البيئة التعليمية وأثره الإيجابي على مستقبل التعليم .

// انتهـى //

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