السعودية اليوم / التأمينات الاجتماعية : الحملات التفتيشية أسفرت عن وجود عدد من العاملين السعوديين في القطاع الخاص غير مسجلين في النظام



الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه بناء على ما تبين لها من خلال أعمالها الدورية المتمثلة في الحملات التفتيشية أو من خلال المعلومات التي تردها من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بسوق العمل, من وجود عدد من العاملين السعوديين في القطاع الخاص غير مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية .

والتزاماً بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية وحفظاً لحقوق المشتركين، فإن المؤسسة ستقوم بتسجيل كل عامل يثبت لديها عمله لدى أي من منشآت القطاع الخاص سواءً من خلال ما يتبين لمفتشي المؤسسة أو من خلال ما يتبين من المعلومات التي ترد المؤسسة من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بسوق العمل، دون إخلال ذلك بتطبيق العقوبات النظامية المترتبة على عدم التزام أصحاب العمل بتسجيل العمال.

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08:49ت م

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