السعودية | 24 ألف أجنبي دخلوا المملكة بتأشيرة سياحة خلال 10 أيام

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 24 ألف أجنبي دخلوا المملكة بتأشيرة سياحة خلال 10 أيام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض أعلنت وزارة الخارجية دخول نحو 24 ألف سائح أجنبي للمملكة، خلال 10 أيام فقط، منذ بدء تنفيذ قرار السماح باستخراج الفيزا السياحية الفورية عبر المطارات ونشرت الوزارة عدد السائحين من 10 دول في القائمة التالية:

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