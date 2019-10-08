شكرا لقرائتكم ثغرة خطيرة في واتساب.. حدِّثْ التطبيق لآخر إصدار فوراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-08 ثغرة خطيرة في واتساب.. حدِّثْ التطبيق لآخر إصدار فوراً متابعات الخليج 365 - الرياض نصح الخبير التقني عبدالله السبع بتحديث تطبيق واتساب لتفادي خطورة ثغرة خطيرة في التطبيق. Advertisements وقال السبع في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة حدِّثْ تطبيقَ الواتساب لآخر إصدار؛ في ثغرة في التطبيق تهدد بيانات وخصوصية المستخدمين”. وأضاف السبع في مقطع فيديو نشره عبر حسابه، أن المخترقين يتمكنون من استغلال صورة متحركة والوصول لحسابك وسرقة معلوماتك، ولذلك حدث لآخر إصدار، حيث أُغلقت الثغرة في آخر تحديث للتطبيق.







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