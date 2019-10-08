تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في جازان

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدنى في مدى الرؤية و تساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ، و أحد المسارحة، والحرث،والداير،والدرب،والريث،والطوال،والعارضة،والعيدابي، وبيش ،وصامطة ،وصبيا ،وضمد ،وفيفا،وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً – بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.