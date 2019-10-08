الان تتابع تفاصيل: وظائف شاغرة للسعوديين في صحة السجون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن طرح عدد 53 وظيفة صحية شاغرة للسعوديين على برنامج التشغيل الذاتي بالمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون في الرياض ، جدة ، جازان. وقالت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة. طبيب نائب نفسية. طبيب نائب جلدية. طبيب نائب باطنة . طبيب مقيم طب وجراحة . طبيب مقيم أسنان . أخصائي غير طبيب وبائيات Advertisements أخصائي غير طبيب طب طوارئ . أخصائي غير طبيب إدارة صحية . أخصائي غير طبيب صحة عامة. أخصائي غير طبيب علم النفس الإكلينيكي. فني مساعد طبيب أسنان. فني تمريض. فني إدارة صحية. فني إحصاء طبي . فني سكرتير طبي. على من تنطبق عليه الشروط الموضحة على الرابط أدناه إرفاق التالي : السيرة الذاتية ، صور المؤهلات العلمية والعملية ، صورة إثبات الهوية ، بطاقة التصنيف المهني ، شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وتسلم باليد للإدارة العامة للسجون أو ترسل على الإيميل ([email protected]) خلال أسبوعين من تاريخه.

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