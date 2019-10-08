نقدم لكم شروط التقديم على قرض الضمان الاجتماعي عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية، حيث يبحث الكثير من الناس على قروض تمكنهم من العيش وسداد كافة الإحتياجات اليومية التي تزداد يوم بعد يوم حيث أن هناك شباب يبحثون عن إستكمال نصف دينهم وهناك أسر تود فتح مشروع ما للكسب من خلاله وهناك من يريد تجديد البيت ولذلك يعتبر رض المقدم من الضمان الإتماعي السعودي بمثابة طوق النجاة، يصل القرض في بنك التنمية الإجتماعية لحوالي 60 ألف ريال فيساعد من يحصل عليه على تحقيق كل مايتمناه بسهولة كبيرة وفي وقت بسيط، سوف نتعرف على شروط الحصول على القروض بالتفاصيل.

شروط التقديم على قرض الضمان الاجتماعي

يمكنك أن تقوم بالتقديم على قروض الضمان الإجتماعي من خلال الدخول على موقع بنك التنمية الإجتماعية ومن ثم التسجيل من خلال إنشاء حساب خاص وفي حال وجود حساب لك قم بكتابة البيانات التي تمتلكها للدخول وهي عبارة عن الإسم بالكامل ورقم الهوية ومن ثم يتم إدخال رقم هاتفك ليصلك رسالة تأكيد عبر الهاتف لتتمكن من الدخول.

وفي حالة نسيان كلمة المرور عليك أن تدخل بياناتك ونوع القرض والرمز الخاص بالتحقيق ومن ثم يمكنك الدخول للصفحة الرئيسية بعدها قم بالدخول على القروض الإجتماعية ومن ثم الضغط على أيقونة تظهر أمامك مكتوب بها إضغط هنا وقم بإختيار الفرع الخاص بالبنك الذي يعتبر قريب منك، بعد إتمام الخطوات سوف يتم إرسال رسالة عبر البريد الخاص بك تحدد لك الموعد للتقديم وجميع الوثائق التي تحتاجها بالكامل وعليك أن تلتزم بالموعد الذي سيتم إرساله لك وتجهيز الأوراق كاملة من أجل التقديم.

شروط التقديم على قرض الضمان الاجتماعي ببنك التنمية الإجتماعية

يوجد عدد من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يريد التقديم على قرض من بنك التنمية الإجتماعية وهي عبارة عن: