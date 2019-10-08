رد حساب المواطن على استمرار الدعم في حالة حذف الحساب للمستفيد وموعد الدفعة 23 من البرنامج

نقدم لجميع المواطنين المستفيدين من الدعم رد حساب المواطن على استمرار الدعم في حالة حذف حساب المستفيد، حيث أن هذا البرنامج تم تقديمه من الحكومة في المملكة العربية السعودية بهدف مساعدة المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم، وبالأخص للأسر التي دخلها منخفض أو متوسط، ويعتبر هذا تعويض لهم عن التوسعات التي تقوم بها المملكة والتي تسببت في رفع الأسعار.

رد حساب المواطن على استمرار الدعم

جاءت على الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أسئلة كثيرة، وكانت أغلب محتويات هذه الأسئلة عن إذا كان الدعم سيستمر في حالة حذف المستفيد أم لا، وقام برنامج حساب المواطن بالرد عليهم عن طريق خدمة العملاء بأنه لن يتم صرف الدعم للمستفيدين إذا تم حذف الحساب، وبذلك يكون البرنامج قد أجاب على سؤال شغل بال الكثير من المستفيدين.

موعد الدفعة 23 من برنامج حساب المواطن

قد اقترب موعد صرف الدفعة الثالثة وعشرين من برنامج حساب المواطن، حيث يتم صرفها بعد يومين، حيث يتم صرف دفعات حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن تكون الدفعة 23 في يوم الخميس القادم الموافق 10 من شهر أكتوبر منذ الساعات الأولى من اليوم، وذكر السيد سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن أن إجمالي الأموال التي تم إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين منذ أن انطلق حتى الآن وصلت إلى أكثر من 50 مليار ريال سعودي.