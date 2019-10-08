رابط التسجيل في التعداد السكاني وأخبار التعداد لعام 2020 في المملكة العربية السعودية

ننشر في هذا المقال رابط التسجيل في التعداد السكاني لعام 2020/1441، حيث صرحت الهيئة العامة للإحصاء بأنها سوف تعلن عن تعداد السكان في المملكة العربية السعودية في شهر مارس القادم لعام 2020ن، وسوف نتابع معكم هذا وقت الإعلان عنه، ولكن سنضع في هذا المقال رابط التسجيل بالتعداد السكاني لتتمكنوا من المتابعة جيداً.

رابط التسجيل في التعداد السكاني 2020م

يمكنكم الدخول إلى بوابة الهيئة العامة للإحصاء لكي تقوموا بالاستعلام عن كل ما هو جديد في المملكة السعودية بصورة عامة وبالأخص التعداد السكاني، والذي تهتم المملكة العربية السعودية بإنهاء عرض أعداده في شهر مارس القادم، ومن الجدير ذكره أن التعداد السكاني الأول بالمملكة كان في سنة 1974م، ووصل وقتها عدد السكر بالمملكة إلى 27 مليون نسمة.

أخبار التعداد السكاني 2020/1441

قام السيد تيسير المفرج المتحدث الرسمي باسم هيئة الإحصاء السعودية بالإعلان عن الانتهاء من تجهيز الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني للكل، وأنه من المنتظر أن تقوم الهيئة العامة للإحصاء السكاني باتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية من أجل عرض التعداد السكاني في المرحلة القادمة، على أن يتم تحديد التعداد السكاني في مناطق كثيرة من المملكة العربية السعودية والتي منها، مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وجازان وحائل ونجران والباحة وتبوك والحدود الشمالية، وإذا جاءت أي أخبار جديدة عن التعداد السكاني سوف نخبركم بها من خلال هذا المقال كما يمكنكم الدخول على الرابط الموجود بالأعلى للتعرف على ذلك.