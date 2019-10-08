وفاة عامل نتيجة صعق كهربائي بأحد مصانع الخرسانة

لقي عامل مصرعه صعقًا، اليوم الإثنين، نتيجة حريق اندلع بمعدة لصب الخرسانة؛ نتيجة ملامستها أسلاك نقل الكهرباء للجهد المتوسط بحي الوادي أثناء عمل قائدها قرب منزل قيد الإنشاء. وأشارت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع الموقف بعد التنسيق مع شركة الكهرباء.

وأهاب المتحدث الإعلامي بالمنطقة المقدم نافع الحربي بأصحاب مصانع الخرسانة وقائدي المعدات المماثلة بضرورة توعية العاملين لخطورة العمل في هذه المواقع خاصة عند قربها من خطوط نقل الكهرباء. وأعرب الدفاع المدني بالمنطقة عن تعازيه لذوي المتوفى سائلين المولى أن يتغمده برحمته.