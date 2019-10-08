فعاليات مذهلة في موسم الرياض لأول مرة في التاريخ.. هنا كافة التفاصيل

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ينطلق موسم الرياض حاملًا الفرحة والابتكار والخيال من العاصمة بأكثر من 100 عرض و12 منطقة ترفيه مختلفة، في 70 يومًا متواصلًا.

ويقدم موسم الرياض عروضًا حماسية من الأكشن وخفة اليد والحياة البرية والمطاعم والماركات العالمية وعروض السيارات، بالإضافة إلى مزادات وألعاب وحفلات شرقية وأجنبية، وتراث وفن أصيل من أقصى الشرق إلى الغرب، لتجتمع لأول مرة في التاريخ كل هذه الفعاليات في منطقة واحدة موجهة إلى جميع شرائح المجتمع.

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والمناطق التي تستضيف موسم الرياض هي “الرياض بوليفارد وواجهة الرياض ومعرض الرياض للسيارات ورياض ونتر وندرلاند، وملاعب الرياض، والحي الدبلوماسي، والمربع والملز ووادي نمار ونبض الرياض ورياض سفارات وصحاري الرياض”.

ويشهد موسم الرياض في منطقة البوليفارد عروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان مع عروض النافورة الراقصة، فيما يقدم الموسم أكبر مسيرة استعراضية في المملكة بأكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية خلال مسيرة الافتتاح..، وذلك يوم 17 أكتوبر المقبل.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل موسم الرياض كاملًا عبر الرابط هنا

