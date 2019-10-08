سياسي / الرئيس الألماني يدعم انضمام جورجيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي



تبليسي 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

صرح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس أن بلاده تدعم انضمام جورجيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي أكد شتاينماير على العلاقات الودية والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن جورجيا يمكنها دائما الاعتماد على الدعم السياسي الألماني.

وقال شتاينماير إن ألمانيا دعمت دائما جورجيا على طول الطريق والتكامل الأوروبي الأطلسي.

وأكدت زورابيشفيلي بدورها الموقف الثابت الذي تحتفظ به جورجيا إزاء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو.

ووصل شتاينماير إلى تبليسي في 6 أكتوبر في زيارة تستغرق 3 أيام لجورجيا.

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07:41ت م

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